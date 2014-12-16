Порошенко: Конфликт на Донбассе будет решен исключительно мирным путем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного заявления для прессы с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сегодня в Киеве.

"У нас существует общая договоренность, что мы решаем этот конфликт исключительно на базе моего мирного плана, имплементированного в минские договоренности, - минский протокол от 5 сентября и минский меморандум от 19 сентября", - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины для него, как президента, является чрезвычайно важным.

"И сегодня я на встрече сказал, что мы обязательно сможем совместными усилиями преодолеть те вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной", - сказал президент.