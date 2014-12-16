Порошенко: Конфликт на Донбассе будет решен исключительно мирным путем
Конфликт на востоке Украины будет преодолен исключительно мирным путем, убежден президент Украины Петр Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного заявления для прессы с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сегодня в Киеве.
"У нас существует общая договоренность, что мы решаем этот конфликт исключительно на базе моего мирного плана, имплементированного в минские договоренности, - минский протокол от 5 сентября и минский меморандум от 19 сентября", - сказал он.
Читайте такжеПрезидент обновил состав СНБО (список)
Порошенко подчеркнул, что сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины для него, как президента, является чрезвычайно важным.
"И сегодня я на встрече сказал, что мы обязательно сможем совместными усилиями преодолеть те вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной", - сказал президент.