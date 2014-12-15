НБУ купит оборудование для защиты от интернет-атак на 5 млн грн

Об этом говорится в сообщении Нацбанка на cайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, регулятор закупит 4 комплекта модулей предупреждения атак для интернет-узла производства американской компании IBM. Также Нацбанк закупит услуги по инсталяции, конфигурированию, тестированию и технической поддержке оборудования.

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Конечный срок подписания сторонами договора – 8 января 2015 года.

В конкурсных торгах принимали участие еще две IT-компании, которые проиграли тендер, предложив более высокую цену за оборудование.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе сайты двух крупнейших украинских финансовых учреждений - «Дельта Банка» и государственного «Укрэксимбанка» - подверглись массированной хакерской атаке, в результате чего были заблокированы онлайн-сервисы банков.

Ранее хакеры неоднократно проводили DDoS-атаки на интернет-ресурсы государственных органов и правительственных порталов.