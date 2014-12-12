Рада требует от Яремы объяснить причины затягивания расследования дела против Кернеса

Сегодня Верховная Рада поддержала запрос к Генеральному прокурору Украины Виталию Яреме с требованием разъяснить, причины затягивания расследования дела по подозрению харьковского городского головы Кернеса в похищении, избиении и пытках активистов Евромайдана.

Об этом сообщил автор запроса, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

На сегодня это не единственное уголовное дело, по которому харьковскому городскому голове предъявлено подозрение.

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Геращенко отметил, что в других случаях потерпевшие от "беспредела по-харьковски" просто бояться обращаться в правоохранительные органы.

"Я не понаслышке знаком с этим делом. Двое похищенных и избитых активистов Евромайдана мои товарищи. Я сам являюсь свидетелем по этому делу. Дома у потерпевших, у меня дома, дома у моей мамы я феврале этого года, по указке всесильного городского головы, коррумпированными милиционерами проводились обыски на основании решения продажного трусливого судьи", - написал он.