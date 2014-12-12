Bloomberg: Украина стремится сохранить хрупкое перемирие после 24 часов мира

Об этом пишут Владимир Вербяный, Катерина Чурсина и Дэвид Фиклинг в статье под названием «Украина стремится сохранить хрупкое перемирие после 24 часов мира», опубликованной на сайтеBloomberg.com.

«Это всего лишь 24 часа», сказал Порошенко на мероприятии в Сиднее сегодня. «Все так хрупко, но я молюсь, чтобы мы могли продолжить этот процесс».

Министерство обороны Украины сообщило об отсутствии смертей в течение ночи. Двое гражданских лиц были ранены, и повстанцы на востоке страны обстреляли правительственные войска шесть раз за последние 24 часа, говорится на странице в Facebook.

Украина пытается остановить боевые действия и начать новые переговоры с пророссийскими боевиками, с которыми борется в Донецкой и Луганской областях. Кризис вызвал сложнейшее со времен холодной войны противостояние России с США и Европейским Союзом, которые ввели санкции, после того как Россия аннексировала украинский Крымский полуостров в марте.

Первое эффективное прекращение огня в Украине за последние 24 часа показывает, что «есть шанс перейти от военной фазы к политическим переговорам», заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына радио RMF FM сегодня.

Власти в Киеве и лидеры повстанцев на этой неделе обсудили сроки и повестку дня для следующего раунда мирных переговоров в белорусской столице, Минске, хотя дата не была объявлена. Ранее было предположение, что встреча состоится сегодня. Перемирие, заключенное 5 сентября в Минске, нарушалось почти ежедневно.

«Никаких преимуществ»

Крым, в конечном счете, вернется в состав Украины, после того как жители устанут от экономической нестабильности, сказал Порошенко в Институте Лоуи в Сиднее. На полуострове сейчас «нет туризма, нет рабочих мест, трудности с продовольствием, и цены на продукцию выросли в два раза», сказал он, и со временем люди «поймут, что нет никаких преимуществ» в том, чтобы быть частью России.

Порошенко раскритиковал Индию за то, что лидеру повстанцев Крыма Сергею Аксенову было разрешено провести встречу с предпринимателями в Нью-Дели во время официального визита президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба агентства Интерфакс. Агентство процитировало слова Порошенко, заявившего, что позиция Индии «не поможет и не спасет Аксенова», который входит в черный список США и ЕС за его роль в аннексии.

Новый российский конвой прибыл сегодня в восточную Украину, сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям в Москве. Более 50 грузовиков прибыли в Донецк и 80 – в Луганск в девятый раз для доставки того, что Россия называет гуманитарной помощью. В прошлом Украина заявила, что не может проверить, что находится в грузовиках и обвинила Россию в поддержке повстанцев. Россия отрицает это утверждение.

Риск дефолта

Необходимы международные усилия, чтобы избежать возможного дефолта, заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк депутатам вчера. Представители Международного валютного фонда прибыли в Киев на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие платежи по существующей программе и возможное расширение.

«Чтобы получить финансовую помощь, выжить в это трудное время, и не допустить дефолта, нужна международная донорская конференция, утверждение программы Украины, а также получение поддержки от наших западных партнеров», сказал Яценюк.

Растут опасения, что правительство в Киеве будет не в состоянии погасить свои долги, поскольку военные действия негативно сказываются на экономике Украины. Конфликт уничтожил 20 процентов экономического потенциала страны, по словам премьер-министра.

Гривна снизилась примерно на 48 процентов по отношению к доллару в этом году, худший показатель среди всех валют, которые отслеживает Bloomberg по всему миру.

Правительство Яценюка должно принять бюджет на 2015 год и налоговое законодательство с соблюдением требований МВФ, чтобы претендовать на следующий транш в $ 2,8 млрд из антикризисного пакета. Украине нужны деньги, чтобы погасить долг, купить топливо для обогрева в течение зимы и остановить падение гривны.