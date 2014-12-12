Следующее заседание Рады пройдет 23 декабря

На следующей неделе парламент будет работать во фракциях и в комитетах.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Оксана Сыроид, закрывая заседание, напомнила, что на будущей неделе парламент будет работать во фракциях и в комитетах. Читайте такжеПарубий: ВР должна рассмотреть вопрос об отмене внеблокового статуса Она сообщила, что следующее пленарное заседание состоится 23 декабря.

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