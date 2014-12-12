За сутки боевики 6 раз обстреляли позиции силовиков (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«О фактах нарушения режима тишины: огонь из стрелкового оружия зафиксирован в районе поселка Майорское в пригороде Горловки, возле поселка Пески и в районе города Счастье», - отметил он.

Читайте такжеСНБО фиксирует «постепенное и обоюдное» установление «режима тишины» «Наших военных в Донецком аэропорту боевики провоцировали дважды, ведя огонь из подствольных гранатометов», - добавил Лысенко.

Он подчеркнул, что «в целом за сутки произошло 6 обстрелов, во всех этих случаях украинские воины проявляли стойкость, выдержку и не отвечали на провокации».

Просмотреть карту в лучшем качестве