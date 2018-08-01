Словацкие депутаты приехали в оккупированный Крым

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым.

Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита.

"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", — сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

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"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", — добавили в пресс-службе.

Визит продлится до 3 августа.

Как сообщалось, группа словацких депутатов не отказалась от своих планов посетить оккупированный Крым, несмотря на предупреждение посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.

За это один из российских дипломатов обозвал украинского посла "дебилом". В парламенте Словакии требуют его высылки.