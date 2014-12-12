Министр информполитики встретился с директором Совета руководителей вещателей США

Стороны обсудили особенности информационной политики в условиях наличия открытой агрессивной пропаганды со стороны Российской Федерации в глобальном и украинском измерениях и определили приоритеты сотрудничества на ближайший период.

Министр информационной политики проинформировал своих американских коллег о первоочередных шагах Министерства в сфере информационной безопасности, механизмах информирования населения на Востоке Украины и перспективах развития украинского информационного продукта на территории Российской Федерации и в глобальном мировом пространстве.

Министерство подготовит исчерпывающий перечень предложений американской стороне с целью проведения консультаций относительно формирования стратегии информационной политики в Украине и украинского вещания за рубежом.

"Мы благодарны Соединенным Штатам Америки за помощь Украине и украинцам в их борьбе за независимость. Надеюсь, что в тесном сотрудничестве мы будем выигрывать битву за битвой в информационной войне навязанной Россией", - подчеркнул министр.

Справка.

Роберт Боле - Директор по глобальной стратегии в Совете руководителей вещателей США (BBG). Он руководит подразделением американских международных средств массовой информации (USIM) с уклоном на глобальную мульти-платформенную стратегию, исследования, политику, обзор производительности и инновации. Подразделение глобальной стратегии ориентировано на будущее развитие медиа, распространение и взаимодействие с аудиторией в более чем 100 рынках, включающих 206 млн зрителей на 63 различных языках.

Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG) - независимое федеральное агентство, которое определяет политику международного вещания США.

Под ее руководством находятся Голос Америки (VOA), Альхурра, Радио Сава, Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL), Радио Свободная Азия (RFA), и также испаноязычное Радио и телевидение Марти, которое транслируется на Кубу.