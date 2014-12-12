Сегодня Рада выслушает министра по энергетике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам народный депутат Украины Николай Мартыненко.

Он отметил, что народные депутаты будут задавать вопросы и другим министрам правительства относительно ситуации в Украине.

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Сегодня с 10.00 до 11.00 в соответствии с регламентом ВР предусматривается час вопросов к правительству. С 11.00 до 11.30 предусмотренны объявления депутатских запросов. Далее в повестке дня написано, что с 13.00 выступления народных депутатов “По разным вопросам”. В повестке дня предусмотрено рассмотрение проектов постановлений или законопроектов.