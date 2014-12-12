Турчинов может стать секретарем СНБО - СМИ

Об этом LB.ua стало известно от источников в руководстве НФ.

Назначение Турчинов в СНБО может состояться после принятия поправок в закон о СНБО, которые существенно увеличат полномочия этого органа и его секретаря. Такой законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 10 декабря под номером 1343.

Он предлагает прописать, что в компетенцию СНБО теперь входит не только подача предложений президенту, но и принятие собственных решений, в том числе относительно безотлагательных мер в кризисных ситуациях, которые угрожают национальной безопасности страны. При этом решения СНБО, которые введет в действие президент будут обязательными к исполнению органами власти.

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СНБО также получит право не только контролировать деятельность силовых органов, но и координировать ее.

Секретарь Совбеза в случае принятия поправок будет подавать президенту штатное расписание аппарата. Он также будет координировать и контролировать решения СНБО, организовывать в случае необходимости ставку верховного главнокомандующего. Секретарь СНБО также сможет участвовать в назначении военного руководства страны и составлении военного бюджета, сможет выбирать себе замов.