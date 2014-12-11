Яценюк согласился включить коалиционное соглашение в программу Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде, представляя Программу деятельности правительства.

"Было предложение, чтобы приложением к программе правительства было коалиционное соглашение. Мы соглашаемся на это... Приложением к программе правительства является коалиционное соглашение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк сообщил, что за основу Программы деятельности правительства было взято коалиционное соглашение.

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"Наш основной курс - это европейский курс. И эта программа имеет очень четкие, предметные изменения, которые должны быть выполнены в конкретные сроки, которые определены программой. Объективно, что за базу мы, конечно, принимали коалиционное соглашение, но основа - это то, что необходимо сделать в стране. И надо быть откровенным и честным: простых решений не бывает, а быстрые и простые решения не всегда являются эффективными. Именно поэтому новое правительство вместе с новым парламентом и президентом, и в первую очередь, вместе с украинским народом должны выполнять общую нашу европейскую программу", - сказал Яценюк на заседании правительства 9 декабря.