СМИ нашли у дочки Гройсмана фирму в Лондоне

Видом деятельности фирмы указано «Solicitors». Солиситер – это категория адвокатов в Великобритании, которые готовят судебные материалы для баристеров – адвокатов высшего ранга.

Дочка украинского премьер-министра Владимира Гройсмана Юлия в мае 2017 зарегистрировала в Лондоне собственную фирму «2100 consultancy ltd».

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на британский реестр «Companies House».

Читайте также"Он настоящий и честный": Гройсман не отразится информацию о якобы подделке диплома о высшем образовании (видео)

Отмечается, что Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем этой фирмы с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов. Фирма прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Видом деятельности фирмы указано «Solicitors». Солиситер – это категория адвокатов в Великобритании, которые готовят судебные материалы для баристеров – адвокатов высшего ранга.

Юлия Гройсман работает солиситером в компании «Gvc Marketing (UK) Limited», которая занимается букмекерским и игровым бизнесом, сообщает издание.

Юлия Гройсман 1991 года рождения является дочерью жены Гройсмана, она училась в Лондонском университете на юридическом факультете.

Как сообщал УНИАН, журналисты показали, где и за сколько обучаются дети топ-чиновников.