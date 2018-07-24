В Минобороны решили сократить часть воинских должностей

В оборонном ведомстве оставят определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений, остальные - станут гражданскими.

В Министерстве обороны Украины заявили о решении сократить часть воинских должностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак сообщил о том, что главой Минобороны Степаном Полтораком принято решение оставить в оборонном ведомстве определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений, остальные - станут гражданскими.

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«Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, это вопрос выбора. Все вы - профессионалы. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях», - сказал Руснак.

«Должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы», - подчеркнул он.

Директор Департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцына отметил, что во исполнение оперативной цели 1.1 Матрицы достижения стратегических целей и выполнения основных задач оборонной реформы Стратегического оборонного бюллетеня, Минобороны, осуществляя функцию государственного гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, усиления связей с Верховной Радой Украины и гражданским обществом, приобретает статус гражданского.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса. В частности, решением СНБО сняты ограничения на прямые контракты отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, по закупке оружия и военной техники за рубежом.