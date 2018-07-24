Савченко не прошла полиграф и продолжает голодать

По словам адвоката, это произошло по двум причинам: не допустили на допрос защитника Савченко и хотели задавать не те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп.

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, не прошла запланированную на 24 июля психофизиологическую экспертизу на полиграфе.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из защитников нардепа Александр Шадрин.

"Экспертиза не состоялась. Повезли Надежду обратно в следственный изолятор, – ред.)", - сказал он.

По словам адвоката, это произошло по двум причинам: не допустили на допрос защитника Савченко и хотели задавать не те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп.

"Не был допущен защитник Александр Тананакин к подзащитной. Объяснили, что якобы не было разрешения следователя. Следователь в телефонном режиме пояснил, что он не отрицает, но тем не менее не допустили", - сказал Шадрин.

Он добавил, что относительно препятствования законной деятельности адвоката подали соответствующее заявление в полицию.

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"Кроме того, следователь хотел задавать свои вопросы – не те, которые просила Надежда в своем ходатайстве. Они же провели одну экспертизу по своим вопросами. Она подала ходатайство, чтобы провели экспертизу по ее вопросами. У нас состязательный процесс", - сказал защитник.

Он уточнил, что Савченко просила поставить те же вопросы, но в другой формулировке.

"Следователь там где-то некорректно формулировал вопросы. Например, она же как военная лицо по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово оружие. А они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-либо уголовным правонарушениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно", - пояснил Шадрин.

Он добавил, что пока о новом допросе на полиграфе не будут ходотайствовать, потому что хотят получить "какие-то письменные ответы по ситуации, которая имела место сегодня".

Как отметила сестра Савченко Вера в комментарии УНИАН, Савченко сегодня не прошла психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа, поскольку не видит в этом смысла.

Вера Савченко также сообщила, что адвокатам запретили присутствовать на допросе, и они вызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушение прав своей подзащитной и их прав.

Адвокат также добавил, что Савченко продолжает голодовку, которую начала после продления меры пресечения в виде ареста 13 июля.

"Продолжается голодовка с 13 числа после продления меры пресечения", - заключил Шадрин.

Ранее сообщалось, что Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины. 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.