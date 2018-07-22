Румыния модернизирует таможенные пункты на границе с Украиной

Таможенные пункты модернизируют также на границе с Молдовой и Сербией.

Румыния планирует модернизировать таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio Rumania, об этом заявил министр государственных финансов страны Еуджен Теодорович.

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По его словам, таможенные пункты будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами, так что все грузы, которые въедут в страну, будут проверены. Мера направлена на сокращение контрабанды и устранение причинения ущерба государственному бюджету.

Теодорович также отметил, что будет подписан ряд правительственных соглашений, на основании которых эти закупки будут осуществляться до конца года. Для этого румынское правительство уже ведет переговоры с основными производителями в отрасли из Китая, США и Швейцарии для приобретения оборудования.