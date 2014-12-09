Советник Порошенко: сегодня действительно прекратились обстрелы

Об этом сообщает волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

«Сегодня действительно прекратились обстрелы - утром 3 случая, из них 2 из стрелкового оружия. Раненых у нас - 0, погибших - 0», - написал он.

Читайте такжеПолторак надеется на соблюдение "дня тишины" несмотря на перенос встречи в МинскеКак сообщал УНИАН, сегодня в пресс-центре АТО сообщили, что «по инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО введен режим прекращения огня».

Однако штаб АТО отмечал, что сегодня по состоянию на 13.00 боевики шесть раз нарушили "режим тишины".

В свою очередь на сайте Министерства обороны сказано, что "обстрелы по позициям сил АТО были зафиксированы на всей линии фронта из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».