В МИД решительно отвергли идею проведения референдума на оккупированном Донбассе

В дипломатическом ведомстве призвали Россию уйти из оккупированного Донбасса.

В Министерстве иностранных дел Украины решительно отвергли идею проведения референдума на оккупированном Российской Федерацией Донбассе.

Об этом сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в микроблоге Twitter.

"Кремль отчаянно пытается узаконить свое преступление агрессивной оккупации Крыма и Донбасса. Мы решительно отвергаем эту странную идею проведения референдума на оккупированных территориях под прицелом российского оружия. Абсолютно неприемлемо для Украины и наших партнеров", - заявил дипломат.

В этой связи он призвал РФ "убираться из Украины".

Читайте такжеГеращенко: "никаких референдумов" на оккупированном Россией Донбассе не будет

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, президент России Владимир Путин во время состоявшейся 16 июня в Хельсинки встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы его рассмотреть. В предложении Путина речь шла о проведении голосования жителями оккупированных территорий отно сительно их статуса с участием международного сообщества.

17 июля Путин заявил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине.

«Мы говорили об Украине, там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать этот пока на экспертном уровне», - сказал Путин.