Украина заключила контракты с ATN Corporation на поставку военного оборудования
21:28, 08 декабря 2014Политика
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Государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма "Укринмаш" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром") подписала ряд контрактов с американской корпорацией ATN Corporation на поставку военного оборудования.
Американская компания поставит Украине вооружения \ Twitter Порошенко
Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна "Укроборонпром". В сообщении отмечается, что оборудование предназначено для Службы безопасности, Национальной гвардии и Министерства обороны, и будет будет доставлено в ближайшее время.
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АТN Corporation - ведущий разработчик и производитель приборов ночного видения и тепловизионных устройств, производит полный спектр оптических приборов.
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