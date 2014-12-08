Украина заключила контракты с ATN Corporation на поставку военного оборудования

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна "Укроборонпром". В сообщении отмечается, что оборудование предназначено для Службы безопасности, Национальной гвардии и Министерства обороны, и будет будет доставлено в ближайшее время.

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