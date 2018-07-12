Порошенко призвал Дуду учесть украинские интересы в польском законе об Институте нацпамяти

На встрече в Брюсселе украинский и польский лидеры, в то же время, согласились с важностью мобилизации усилий по противодействию строительству «Северного потока-2».

Президент Украины Петр Порошенко призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся интересов Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, во время встречи в Брюсселе cтороны также обсудили вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран.

Также было уделено внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН.

Стороны положительно оценили решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев.

Кроме того, собеседники согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий с целью противодействия строительству российского газового проекта «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что Сейм Польши внес поправки в скандальный закон об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений немецких фашистов во время Второй мировой войны.

Стоит отметить, что так называемые "антибандеровские" статьи в законе об Институте национальной памяти (относительно "преступлений украинских националистов", совершенных против поляков) до сих пор в силе.

Как сообщал УНИАН, в Польше 1 марта вступил в силу закон об институте национальной памяти. Этот документ до недавнего времени предусматривал уголовное преследование тех, кто будет "приписывать полякам преступления нацистов", в частности будет употреблять словосочетание "польские лагеря смерти", а также тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в период 1925-1950 гг".

Принятие этого закона вызвало беспокойство со стороны Украины, США, Израиля.