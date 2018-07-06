Альтернатив миномету "Молот" для ВСУ нет - "Укроборонпром"

Также в "Укроборонпроме" порекомендовали дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.

Альтернатив минометам "Молот" для Вооруженных сил Украины нет.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.

Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.

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Напомним, сегодня около 6 часов утра в Ривненской области во время военных учений разорвался миномет. В результате этого трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения. По предварительной версии Минобороны, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять минометы "Молот" до конца расследования трагедии в Ривненской области