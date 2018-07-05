Пристайко рассказал, каких результатов ждет Украина от встречи с НАТО

Он отметил, что темой встречи НАТО с Украиной и Грузией станет реформа обороны и сотрудничество.

Украина будет иметь возможность представить свою позицию относительно сотрудничества с НАТО на следующей неделе на встрече НАТО с Украиной и Грузией, которая состоится в течение второго дня саммита НАТО в Брюсселе.

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В отличие от обычного протокола, НАТО не будет проводить заседание Комиссии Украина-НАТО из-за блокирования таких встреч со стороны Венгрии. Венгрия сохранит вето на переговоры Украины с НАТО пока не будет урегулирован вопрос относительно притеснений в правах, которые, по мнению Венгрии, осуществляются против закарпатских венгров. Об этом Министерство иностранных дел и торговли Венгрии сообщило Голосу Америки.

"Украину нельзя серьезно воспринимать как страну, которая приближается к Евросоюзу и НАТО с намерением присоединиться к этим организациям. По этим причинам, правительство Венгрии будет удерживать вето на переговоры между НАТО и Украиной до того времени, пока мы не получим соответствующих юридических гарантий того, что права венгров Закарпатья не будут нарушаться", - отмечается в комментарии министерства.

Со своей стороны Украина надеется, что на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Брюсселе, Альянс возобновит заверения в поддержке ее территориальной целостности.

В комментарии изданию Kyiv Post Вадим Пристайко, глава миссии Украины в НАТО, отмечает, что "наиболее важным результатом саммита станет поддержка Украины со стороны НАТО", а темой встречи НАТО с Украиной и Грузией станет реформа обороны и сотрудничество.

Это "позволит нам обсудить широкий круг вопросов в сфере безопасности, включая безопасность региона, вокруг Украины, внутри Украины, в Крыму, на Черном море, - практически все, что мы хотим обсудить с Альянсом, - отмечает Пристайко. – Президент (Порошенко) сможет презентовать то, что Украина делает по реформированию оборонной сферы, безопасности и сотрудничества, подчеркнуть, что было сделано со времен Варшавского саммита".

Украина также надеется получить статус партнерства с расширенными возможностями диалога и сотрудничества. Приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом, убежден бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу.

Однако, от этого саммита Вершбоу не ожидает значительных решений. «Большой вопрос саммита – это намерения Дональда Трампа. Сконцентрируется ли он в основном на вопросе равного бремени расходов? Это может затмить важность Альянса, важность его единства, важность эффективной стратегии относительно того, как мы будем вести себя с Россией. Если Трамп будет видеть перспективу и признает, что НАТО является активом для США, то это будет радостная встреча, однако, если этого не будет, это будет неприятный опыт для всех участников", - сказал Вершбоу.

Бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил в комментарии Kyiv Post, что из-за беспокойного саммита G7, который недавно прошел в Канаде и когда Трамп отказался подписывать итоговое заявление, не стоит закладываться о саммите НАТО. "Очень трудно предсказать динамику между лидерами на саммите, из-за того, что произошло на саммите G7 и на некоторых других встречах", - отметил Харпер.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ожидает, что НАТО "продемонстрирует единство и солидарность, что саммит не завершится расколом между США и остальными странами-членами Альянса. Если этого добиться, это уже будет успехом", - убежден Расмуссен.