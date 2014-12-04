За сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ОК "Север", ранены двое военных
За сутки боевики 20 раз обстреляли позиции оперативного командования (ОК) "Север" вооруженных сил, ранены двое военных.
Об этом сообщает пресс-центр ОК "Север" в соцсети. "Ситуация в зоне ответственности войск ОК "Север" остается сложной. За сутки в зоне ответственности войск оперативного командования "Север" сепаратисты 20 раз обстреляли позиции наших подразделений. Из ствольной артиллерии, минометов, из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", стрелкового оружия, АГС-17 и танков", - говорится в сообщении.
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"Обстреливая воинские части и подразделения войск оперативного командования, противник ведет огонь и днем, и ночью, используя разные виды оружия одновременно, в большинстве случаев - из тяжелого вооружения", - отмечает пресс-центр.
Также сообщается, что войсками Противовоздушной обороны зафиксирован один пролет беспилотного летательного аппарата противника в районе населенного пункта Красный Деркул.
"Обстрелы осуществляются из направлений Донецкое, Веселая гора, Славяносербск, Раевка, Луганск и Сокольники. В зону поражения противника попали населенные пункты Трехизбенка, Счастье, Ольхове, Кряковка, Станица Луганска и Макарово", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "среди военнослужащих оперативного командования ранены двое военнослужащих. Им оказана неотложная медицинская помощь, и они отправлены в медицинское учреждение. На данное время их жизни угроз нет".
В течение суток артиллерия выполнила 5 результативных огневых ударов для подавления огневых позиций наемников, потери боевиков уточняются.