За сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ОК "Север", ранены двое военных

Об этом сообщает пресс-центр ОК "Север" в соцсети. "Ситуация в зоне ответственности войск ОК "Север" остается сложной. За сутки в зоне ответственности войск оперативного командования "Север" сепаратисты 20 раз обстреляли позиции наших подразделений. Из ствольной артиллерии, минометов, из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", стрелкового оружия, АГС-17 и танков", - говорится в сообщении.

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"Обстреливая воинские части и подразделения войск оперативного командования, противник ведет огонь и днем, и ночью, используя разные виды оружия одновременно, в большинстве случаев - из тяжелого вооружения", - отмечает пресс-центр.

Также сообщается, что войсками Противовоздушной обороны зафиксирован один пролет беспилотного летательного аппарата противника в районе населенного пункта Красный Деркул.

"Обстрелы осуществляются из направлений Донецкое, Веселая гора, Славяносербск, Раевка, Луганск и Сокольники. В зону поражения противника попали населенные пункты Трехизбенка, Счастье, Ольхове, Кряковка, Станица Луганска и Макарово", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "среди военнослужащих оперативного командования ранены двое военнослужащих. Им оказана неотложная медицинская помощь, и они отправлены в медицинское учреждение. На данное время их жизни угроз нет".

В течение суток артиллерия выполнила 5 результативных огневых ударов для подавления огневых позиций наемников, потери боевиков уточняются.