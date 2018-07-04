Сердце занято: антикоррупционный прокурор впервые показал свою девушку (видео)

Прокурор пришел на фестиваль джаза вместе с 23-летней юристкой.

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий больше не одинок. Он впервые вывел в свет свою новую девушку.

"Это самая красивая женщина на этой планете", - представил ее журналистам кавалер, говорится в сюжете ТСН.

И сразу возразил, что этот выход в публику вдвоем первый: "Что значит впервые? Просто вы раньше не замечали".

Руководитель САП дал понять, что не в восторге от выспрашивания подробностей своей личной жизни. "Зовут Юля. Моя Юля. Этого достаточно. Все остальное – это тайна, это частная жизнь", - подчеркнул он.

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Однако кое-что рассказать согласилась сама девушка. В частности, она призналась, что джаз ей не очень нравится, а она пошла на фестиваль потому, что ее пригласил Назар.

Также Юлия рассказала, что работает юристом, но познакомилась пара не по работе. "По общественной деятельности, если уж на то пошло", - смеется Холодницкий. А девушка уточнила, что произошло это на футболе – на матче Лиги чемпионов. Вопрос о возрасте девушки прокурор попытался отклонить: "Нельзя этот вопрос задавать". Однако его спутница все же ответила, что ей 23 года и она закончила Национальную академию внутренних дел.

Вопрос о родном городе Юлии также не понравилось Холодницкому. "Это допрос", - пошутил он. Однако его любимая тайны делать не стала. "Из Кировоградской области", - сказала она.