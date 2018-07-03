В «Відродженні» требуют от Минобороны провести служебное расследование закупки жилья для военных

Депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает в пятницу заслушать в парламенте министра обороны Украины по поводу ситуации с обеспечением жильем военнослужащих.

Об этом во время выступления в Верховной Раде во вторник заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что еще 22 июня был обнародован отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств на закупку и строительство жилья для военных.

В отчете зафиксированы многочисленные нарушения и злоупотребления – как в процессе строительства, так и при закупке жилья – на сумму более 600 млн грн.

«Это почти половина средств, выделенных в 2016-2017 годах на эти цели. Если планировалось приобрести 2200 квартир для семей украинских военнослужащих, то Министерству обороны удалось купить лишь 1083. Это вопиющие данные, так как в отчете прямо говорится о том, что Министерство обороны при закупке подписывало недостоверные акты, увеличивало стоимость незавершенного строительства за год в пределах почти 100 млн грн. Начинали с 550 млн грн, а закончили 650 млн грн! Это в то время, когда в Украине стоимость недвижимости падала, и можно было спокойно покупать жилье по более выгодным ценам и более прагматично», – отметил народный депутат.

Он добавил, что сейчас без жилья в Украине остается почти 46 тыс. семей военнослужащих. Виктор Бондарь призвал министра обороны отреагировать на отчет Счетной палаты и провести служебное расследование этой ситуации.

«В последний раз массово военнослужащих обеспечивали жилплощадью при правительстве Юрия Еханурова – тогда почти 4,5 тыс. военных получили жилье. Во все остальные периоды Украина выдавала от 85 квартир до максимум 2000 квартир в год. К сожалению, это позорные цифры. Во время войны правительство и Министерство обороны должны пересмотреть свою стратегию в этом направлении. Поэтому мы требуем от Минобороны проверить использование этих средств. Также мы хотим заслушать в пятницу отчет министра обороны, его комментарий по поводу того, что он думает об отчете Счетной палаты. Обеспечение жильем украинских воинов, которые сегодня жизнь отдают за Украину и ее будущее, – это престиж службы в армии и это стимул защищать свое государство», – заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження».