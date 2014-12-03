Новое Министерство информполитики будет следить за достоверностью и полнотой информации в медиа

Это содержится в проекте положения о Министерстве информационной политики, которое раздали на круглом столе, который проходит с участием министра, депутатов и журналистов. Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно проекту положения, Мининформполитики "осуществляет нормативно-правовое регулирование в сферах распространения информации, просветительской деятельности, государственного информационного патронажа в системе образования и государственных органах власти, средств массовой коммуникации, формирования и использования национальных информационных ресурсов, создание условий для развития общества, а также в сфере государственного надзора (контроля) за деятельностью средств массовой коммуникации".

Министерство разрабатывает и утверждает в установленном порядке государственные стандарты телевизионного производства, государственные стандарты социальной рекламы и осуществляет надзор за соблюдением этих стандартов".

Министерству предлагается осуществлять в порядке, определенном Кабинетом министров, государственную регистрацию печатных средств массовой коммуникации и информационных агентств";

Министерство будет вести Государственный реестр средств массовой коммуникации.

Предполагается, что министерство будет организовывать "исследование влияния средств массовой информации на массовое сознание общества";

Разрабатывать, внедрять и осуществлять координацию мероприятий по предотвращению гражданам Украины вреда за неполноту, несвоевременность и недостоверность используемой информации, применение манипулятивных информационных технологий, влияющих на сознание граждан;

Предполагается, что министерство будет разрабатывать и утверждать стандарты по профессиям в сфере медиа и информации, проводить в пределах полномочий специальную проверку лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления;

Читайте такжеМеждународные правозащитники не одобрили создание Министерства информации

Министерство будет осуществлять нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение функционирования средств массовой коммуникации, мониторинг информации в средствах массовой коммуникации, формировать докладные премьеру и президенту относительно информационных проектов;

Министерство "назначает в установленном порядке на должности директоров, заместителей директоров, главных редакторов государственных средств массовой коммуникации".