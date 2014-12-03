Новое Министерство информполитики будет следить за достоверностью и полнотой информации в медиа
Министерство информационной политики планирует разработать государственные стандарты для телепроизводства, регистрировать СМИ и утверждать стандарты для профессий в сфере медиа.
Это содержится в проекте положения о Министерстве информационной политики, которое раздали на круглом столе, который проходит с участием министра, депутатов и журналистов. Об этом сообщает «Украинская правда».
Согласно проекту положения, Мининформполитики "осуществляет нормативно-правовое регулирование в сферах распространения информации, просветительской деятельности, государственного информационного патронажа в системе образования и государственных органах власти, средств массовой коммуникации, формирования и использования национальных информационных ресурсов, создание условий для развития общества, а также в сфере государственного надзора (контроля) за деятельностью средств массовой коммуникации".
Министерство разрабатывает и утверждает в установленном порядке государственные стандарты телевизионного производства, государственные стандарты социальной рекламы и осуществляет надзор за соблюдением этих стандартов".
Министерству предлагается осуществлять в порядке, определенном Кабинетом министров, государственную регистрацию печатных средств массовой коммуникации и информационных агентств";
Министерство будет вести Государственный реестр средств массовой коммуникации.
Предполагается, что министерство будет организовывать "исследование влияния средств массовой информации на массовое сознание общества";
Разрабатывать, внедрять и осуществлять координацию мероприятий по предотвращению гражданам Украины вреда за неполноту, несвоевременность и недостоверность используемой информации, применение манипулятивных информационных технологий, влияющих на сознание граждан;
Предполагается, что министерство будет разрабатывать и утверждать стандарты по профессиям в сфере медиа и информации, проводить в пределах полномочий специальную проверку лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления;
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Министерство будет осуществлять нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение функционирования средств массовой коммуникации, мониторинг информации в средствах массовой коммуникации, формировать докладные премьеру и президенту относительно информационных проектов;
Министерство "назначает в установленном порядке на должности директоров, заместителей директоров, главных редакторов государственных средств массовой коммуникации".