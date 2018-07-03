Американские политтехнологи отрицают сотрудничество с Бойко - СМИ

В то же время источники, которые непосредственно вовлечены в работу над оппозиционным кандидатом, утверждают, что "Clearparth strategies" все же сотрудничают с Бойко.

Основатель компании "Clearparth strategies" Дэвид Блюстоун опровергает, что он и другие технологи его компании консультируют лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко.

Об этом Блюстоун заявил в комментарии Украинской правде.

"Нет, мы не работаем на господина Бойко. Мы не вовлечены в его подготовку к президентским выборам. Также мы не имеем планов работать с ним", - заверил Блюстоун.

Читайте такжеСвязанный с разведкой РФ помощник Манафорта играл большую роль, чем считалось ранее - АР

В то же время источники, которые непосредственно вовлечены в работу над оппозиционным кандидатом, утверждают, что "Clearparth strategies" таки сотрудничают с Бойко. По их словам, американцы участвовали в совещаниях через skype, создавали презентации для избирательного штаба.

Напомним, ранее Украинская правда сообщила, что к президентской кампании лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко совместно готовят американские и украинские политтехнологи.

В частности отмечалось, что Бойко сейчас ведут сразу две группы специалистов – украинские технологи из "Центра политических решений" и американцы из компании "Сlearpath strategies".