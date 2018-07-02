Чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом освободить Сенцова

В частности, сенаторы отметили, что "освобождение Сенцова станет своего рода лекарством" для РФ.

Сенаторы Республики Чехия написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Праге на странице в Тwitter.

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"Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом FreeSentsov: "Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущую напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.