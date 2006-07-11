Москаль просит МВД прислать подкрепление для избежания кровопролития в Бахчисарае

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ обратится с просьбой к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО прислать подкрепление в Бахчисарай, где уже несколько дней продолжается противостояние между крымскими татарами и славянским населением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ заявил на сегодняшнем совещании в Симферополе, посвященном ситуации вокруг рынка в Бахчисарае.

"Главная задача - не допустить противостояния и кровопролития, поэтому я позвоню к главе МВД и попрошу подкрепление", - заявил Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, ситуация в Бахчисарае "дошла до точки кипения", когда представители как славянского, так и крымско-татарского населения весьма агрессивно настроены по отношению друг к другу. "Туда уже прибыли какие-то полукриминальные элементы, какие-то казаки приехали, уже в собственном доме не можем навести порядок, потом еще ЗАТУЛИН (депутат Госдумы РФ - УНИАН) приедет в Крым, что ли?!", - возмутился Постпред Президента.

Принимавший участие в совещании заместитель начальника Главного управления МВД Украины в АРК Николай ФЕДОРЯН сообщил, что в настоящее время возле рынка в Бахчисарае находятся группы крымских татар и славян - порядка 200 человек в каждой, данные группы разделены цепью правоохранителей, бойцов спецподразделения "Барс" и бойцами "Беркута".

Как сообщал УНИАН, крымские татары требуют перенести рынок в Бахчисарае, ссылаясь на то, что он находится на территории древнего мусульманского кладбища. Торговцы рынка не намерены его освобождать. 8 июля произошла драка между сторонниками и противниками переноса рынка, в которой пострадало несколько человек, по некоторым данным, среди них была и съемочная группа телеканала "Интер".