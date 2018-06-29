Украина может прекратить сотрудничество с ПАСЕ в случае возвращения России - нардеп

Нардеп также отметил, что шансы положительного для РФ решения составляют 50%.

Украина может прекратить сотрудничество с Парламентской ассамблеей Совета Европы в случае, если Россия возобновит работу в органе.

Об этом сообщил руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на странице Facebook.

По его словам, ПАСЕ подвергается шантажу со стороны России и готова "продать индульгенцию" режиму Путина.

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"К сожалению, руководящие органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи. Все решится в октябре на сессии ПАСЕ", - говорит Арьев.

Нардеп также отметил, что шансы на положительное для РФ решение составляют 50%. В случае такого решения Украина может прекратить сотрудничество с ассамблеей.

"Лобби будет огромное. Реально, шансы 50/50 - или останется ПАСЕ важным органом, или будет поддаваться шантажисту за восстановление финансирования и потеряет уважение. В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 через циничную процедуру не вижу необходимости дальше работать в самодискредитированной организации", - подчеркнул глава украинской делегации.

Ранее УНИАН сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала своим президентом депутата от Швейцарии Лилиан Мори-Паскье.