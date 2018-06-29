В РФ пытаются насильно навязать Сенцову российское гражданство - Денисова

По ее словам, в России признают, что Сенцов является гражданином Украины.

В Российской Федерации пытаются силой навязать украинскому режиссеру Олегу Сенцову российское гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Вчера уполномоченный по правам человека РФ Москалькова тоже отказала (посетить Олега Сенцова - УНИАН) на основании, что я не гражданка РФ. Было бы странно, если бы украинский омбудсмен была гражданкой РФ. Я - украинская крымчанка, так же, как и Олег Сенцов - украинский крымчанин. РФ пытается навязать ему насильно российское гражданство как наказание. Странный подход. Гражданство должно быть привилегией, а не наказанием», - подчеркнула Денисова.

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На вопрос журналистов, признает ли РФ, что Сенцов является гражданином Украины, омбудсмен ответила: «РФ, безусловно, признает, что Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть такая справка, согласно которой в колонию №8 доставили именно гражданина Украины - Сенцова, и в личном деле - паспорт, выданный в Украине. Есть номер и дата. Поэтому ни одного документа, подтверждающего, что Сенцов Олег является гражданином РФ, на сегодняшний день нет. Нам никто не мог предоставить ни копию этого документа, этого паспорта, что он российский гражданин, ни его номер. Вообще этого документа не существует. Поэтому он - гражданин Украины».