В МИД Украины назвали политическими игрищами недопуск Денисовой к Сенцову

Внешнеполитическое ведомство призывает РФ обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали политическими игрищами недопуск Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к незаконно заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

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Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

«Тотальное несоблюдение РФ договоренностей о допуске омбудсмена Украины к Олегу Сенцову, который голодает с 14 мая», - заявила Беца.

«РФ продолжает свои политические игры. Цена - человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным», - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыли в Лабытнанги с целью посетить в тюрьме Сенцова. Однако кортеж Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 «Белый медведь», а Денисову не пустили.

По её словам, руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение украинского политзаключенного.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий по посещению украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой о «возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных» мониторинговых посещениях, которые «не дали положительных результатов».

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и представляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, «неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов».

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сперва посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликов.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «собственной инициативе», и её посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.