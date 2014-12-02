Свободовцы предлагают назначить Ильенко вице-спикером
17:55, 02 декабря 2014Политика
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Внефракционные депутаты, представители ВО “Свобода” предлагают кандидатуру Андрея Ильенко на должность заместителя председателя Верховной Рады.
Ильенко предлагают на должность заместителя председателя ВР / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в парламенте сообщил народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Левченко.
“Мы будем выдвигать Андрея Ильенко на эту должность. Потому что мы считаем абсолютно недопустимым то, что сейчас предлагаются все три места в президиуме Верховной Рады отдать представителям коалиции”, - сказал Левченко.
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Он также выразил убеждение, что места в президиуме или в комитетах ВР нельзя отдавать представителям «Оппозиционного блока».
Депутаты также сообщили, что предлагают назначить Левченко на должность председателя Регламентного комитета ВР.
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