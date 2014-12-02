Свободовцы предлагают назначить Ильенко вице-спикером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в парламенте сообщил народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Левченко.

“Мы будем выдвигать Андрея Ильенко на эту должность. Потому что мы считаем абсолютно недопустимым то, что сейчас предлагаются все три места в президиуме Верховной Рады отдать представителям коалиции”, - сказал Левченко.

Читайте такжеСвободовцы предложили Раде ввести для украинцев новый военный сбор

Он также выразил убеждение, что места в президиуме или в комитетах ВР нельзя отдавать представителям «Оппозиционного блока».

Депутаты также сообщили, что предлагают назначить Левченко на должность председателя Регламентного комитета ВР.