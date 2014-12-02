За сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих
13:16, 02 декабря 2014Политика
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое и получили ранения четверо украинских военнослужащих.
За сутки боевики 52 раза обстреляли силы АТО / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВозле Донецкого аэропорта в течение ночи активных боевых действий не зафиксировано - штаб АТО"За последние сутки произошло 52 обстрелы сил АТО, в результате которых погибли двое военнослужащих, четверо ранены", - сказал Лысенко.
Напомним, также ночью боевики обстреляли село Трехизбенка Новоайдарского района, погибли двое местных жителей.
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