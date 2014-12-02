За сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВозле Донецкого аэропорта в течение ночи активных боевых действий не зафиксировано - штаб АТО"За последние сутки произошло 52 обстрелы сил АТО, в результате которых погибли двое военнослужащих, четверо ранены", - сказал Лысенко.

Напомним, также ночью боевики обстреляли село Трехизбенка Новоайдарского района, погибли двое местных жителей.