Боевики включили Рубана в список на обмен пленными – СБУ

Председатель СБУ отметил, что "это говорит, видимо, о том, для кого он является на самом деле ценным".

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что боевики включили подозреваемого в подготовке терактов и госпереворота руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сообщил журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область.

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«Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана «донецкая сторона» включила в список тех, в ком они заинтересованы в обмене. Это говорит, видимо, о том, для кого он ценен», - сказал он.

Кроме того, Грицак отметил, что другая подозреваемая по делу, народный депутат Надежда Савченко сменила адвоката.

«Это произошло, если я не ошибаюсь, 5 мая... Сейчас взяла себе в адвокаты Александра Шадрина. Эта личность интересна тем, что он защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу, а также «Топаза» («антимайдановца» Игната Кромского - УНИАН)», - отметил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубан, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

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22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

11 мая адвокат Олег Соловей заявил УНИАН, что он и его коллега Дмитрий Бугай отказались защищать Савченко.

Рубану суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июля.