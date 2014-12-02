Закон о внеблоковом статусе нужно изменить - Огрызко

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Первый шаг для меня очевиден - изменение закона и фиксация в новой редакции закона, что Украина своей внешнеполитической целью видит вступление в Альянс", - сказал он и добавил, что такой шаг существенно изменит ситуацию и отношение к стране.

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"После этого прекратятся разговоры в Берлине, Брюсселе, Вашингтоне, где относительно того, что дескать Украины нет в этом списке - Украина в этом списке появится", - подчеркнул Огрызко.