Закон о внеблоковом статусе нужно изменить - Огрызко
01:21, 02 декабря 2014Политика
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Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что первым шагом нового парламента должно быть изменение закона о внеблоковом статусе
Огрызко считает, что новая ВР изменить закон о внеблоковом статусе / УНИАН
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
"Первый шаг для меня очевиден - изменение закона и фиксация в новой редакции закона, что Украина своей внешнеполитической целью видит вступление в Альянс", - сказал он и добавил, что такой шаг существенно изменит ситуацию и отношение к стране.
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"После этого прекратятся разговоры в Берлине, Брюсселе, Вашингтоне, где относительно того, что дескать Украины нет в этом списке - Украина в этом списке появится", - подчеркнул Огрызко.
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