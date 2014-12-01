ЕС не донор и хочет видеть настоящие реформы в Украине – еврокомиссар

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Хан заявил по итогам своего визита в Киев на прошлой неделе.

"Мой ключевой месседж относительно финансовой поддержки был о том, что важно для друзей и партнеров в Украине понимать и воспринимать ЕС не только как донора. Мы хотели бы, чтобы нас рассматривали как своего рода дружественного инвестора. Мы хотели бы получить что-то в ответ", - сказал еврокомиссар.

По словам Хана, Украину тоже нужно рассматривать не только как получателя помощи, но и как "страну, где инвестиции являются возможными и полезными".

"Возвращаясь к финансовому вопросу, мы отметили, что планируем организовать в начале нового года что-то, что продолжают называть "донорской конференцией". Я бы хотел в духе того, что я сейчас объяснил, поменять название и назвать ее "конференция реформ". Еще рано говорить о конференции инвесторов, но мы должны говорить о конференции реформ", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сказал Хан, правительство Украины должно предоставить конкретные предложения. "Важно ответить на проблемы, связанные с верховенством права, борьбой с коррупцией. Это не только о том, чтобы принять необходимые законодательные акты, но выполнить их. Мы должны видеть результат того, что борьба с коррупцией идет успешно. Это касается и децентрализации: не только договориться о законодательной основе, но и о выполнении. Мы можем очень быстро договориться о конкретной дате только на основе конкретных предложений, чтобы доноры (но снова я бы хотел говорить об инвесторах), ехали в Киев с чем-то в карманах, основываясь на четких перспективах возможностей краткосрочной и среднесрочной перспективы Украины", - детализировал он.

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Хан подтвердил, что взял обязательство посещать Украину как минимум каждые три месяца. "Важно наблюдать и мониторить прогресс и координировать необходимые усилия. Поэтому я просил своих коллег определить некоторые краткосрочные приоритеты. Если мы все будем преданно работать, мы сможем добиться результата, который нужен стране. Мы заверили украинских друзей, что мы на их стороне, помогаем им, но они должны сделать свой политический выбор, они должны показать необходимую волю. Но после этого визита у меня сомнений в этом нет", - сказал еврокомиссар.

По его словам, Евросоюз хочет помочь Украине не только финансово, но и опытом. Хан убежден в необходимости проведения в Украине внутренних реформ, чтобы привлечь инвесторов. Среди основных требований он назвал верховенство права, прозрачность, отсутствие коррупции и независимость судебной системы.