СМИ: в Донецке "киборги" взорвали старый терминал аэропорта и отступили

Об этом сообщают пользователи соцсетей. "Старый терминал в аэропорту Донецка - все. Взорвали и отступили из него. Сейчас бои в аэропорту продолжаются", - написал в соцсети журналист LB.ua Александр Рудоманов.

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Приказ взорвать терминал, якобы поступил из Киева. Об этом изданию рассказал один из военных с 95-й бригады.

Информацию о том, что старый терминал аэропорта разрушен подтвердил источник INSIDER в руководстве АТО. По словам собеседника, терминал был разрушен в результате мощного артиллерийского обстрела со стороны боевиков, который произошел в ночь на 1 декабря.

"Наши бойцы сидят в подвале, ни одного помещения на поверхности, где можно находиться, не оставалось. Командование решает, отходить ли с терминала", - сказал собеседник.

Кроме этого, как сообщают жители Донецка, в результате обстрела в ночь на 1 декабря, снаряды попали в больницу №14, частный сектор по улице Геленджикской и в магазин на улице Терешковой.