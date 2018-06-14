В Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде

13 июня он был опубликован в газете "Голос України".

Закон о Высшем антикоррупционном суде Украины вступил в силу.

13 июня закон № 7440 был опубликован в газете "Голос України".

В переходных положениях закона сказано, что он вступает в силу со следующего дня после его опубликования, кроме отдельных положений, вступающих в силу со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно исполнять свои функции.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее чем трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня этот закон подписал председатель парламента Андрей Парубий, а 11 июня президент Украины Петр Порошенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что норма закона о Высшем антикоррупционном суде относительно апелляции требует пересмотра.