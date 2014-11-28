В Европе считают, что к 2020 году Украина сможет претендовать на членство в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан.

По его словам, заявленные президентом Украины Петром Порошенко сроки проведения необходимых реформ, чтобы иметь возможность получить перспективу членства Украины в Евросоюзе в 2020 году, являются реалистичными.

"Я ставлю перед собой цель содействовать развитию экономики в Украине. На мой взгляд, это пошаговый процесс, и мне кажется, что президент Порошенко достаточно четко и реалистично выразил свое мнение. Он сказал, что перед тем, как подавать заявку, необходимо провести соответствующие реформы, и те часовые рамки, которых он отметил, на мой взгляд, также довольно реалистичны", - подчеркнул Хан.

Читайте такжеНовые рабочие места и улучшение условий жизни приблизят Украину к ЕС - еврокомиссар Хан По словам Хана, необходимо разрешить политическую ситуацию на востоке Украины, а также в Крыму. "Необходимо содействовать развитию экономики. Необходимо создать соответствующий инвестиционный климат в Украине", - прибавил Хан.

Как сказал еврокомиссар, для того, чтобы инвестиционный климат был привлекательным для инвесторов, необходимо обеспечить верховенство права и прозрачность этого климата.

Напомним, ранее в этом месяце европейские дипломаты заявили, что видят со стороны Киева "впечатляющий прогресс", однако отметили, что добиться предоставления безвизового режима с Евросоюзом Украине в первой половине 2015 года будет крайне сложно.