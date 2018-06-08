Парубий рассказал, когда Антикоррупционный суд рассмотрит первые дела

ВР приняла закон о Высшем антикоррупционный суд в четверг, 7 июня.

Высший антикоррупционный суд можно создать до конца 2018-го, а первые дела он будет рассматривать в первой половине следующего года.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет ТСН.

По его словам, после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны представлять своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно быстрее сделали это.

"Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - заявил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в четверг, 7 июня, приняла поданный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи Антикоррупционного суда.