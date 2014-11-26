Проект "Стена": черниговские пограничники установят десять башен наблюдения до конца года

Об этом сегодня во время брифинга в Черниговской ОГА сообщил начальник Черниговского пограничного отряда Игорь Тымчук.

По его словам, сейчас продолжаются работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российского участка государственной границы в пределах Черниговской области. Благодаря помощи общественности, органов власти, подшефных организаций удалось вырыть 11-ти километровый противотанковый ров, этим обустроив наиболее угрожающий участок российской границы.

«Полученные в этом году 4 млн грн на реализацию первого этапа проекта «Стена», будут использованы на закупку и установку 10 металлических наблюдательных вышек. Таким образом, будет создана система визуального наблюдения», - отметил начальник Черниговского пограничного отряда. В то же время, он отметил, что возникают определенные проблемы с отводом земли, ведь она распаевана. По мнению Тимчука, этот вопрос должен решаться на уровне государства. В целом, по его убеждению, этот проект необходимо реализовывать как можно быстрее.

Читайте такжеНа строительство «Стены» на границе с Россией не хватает денег - советник президентаНачальник Черниговского пограничного отряда пообещал, что в следующем году работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российского участка государственной границы продолжатся. Сейчас пограничники сосредотачивают усилия на создании соответствующих условий на местах несения службы, в частности, в блиндажах и контрольных пунктах.

Попов проинформировал, что в отряде созданы три боевых подразделения: зенитно-артиллерийское, противотанковое и мобильное. Личный состав этих подразделений уже прошел соответствующую подготовку, слаживание, стрельбы. На сегодня пограничный отряд обеспечен новой техникой для перевозки личного состава и соответствующими видами вооружения.

Кроме этого, 118 пограничников отряда принимали участие в боевых действиях в зоне АТО. Подразделение не понесло потерь, но 11 служащих получили ранения.