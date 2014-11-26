Bloomberg: ЕС должен поощрять стремления Украины

Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «ЕС должен поощрять стремления Украины», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что президент Украины Петр Порошенко намерен подготовить свою страну к вступлению в Европейский Союз и НАТО за 6 лет. Некоторые из лидеров восточноевропейских стран, которые уже являются членами обоих блоков, будут активно содействовать ему в реализации его амбиций, в то время как лидеры НАТО и ЕС будут делать все возможное, чтобы расстроить планы Порошенко. Я считаю, что отношение Восточной Европы более разумное.

На первый взгляд, шесть лет – это чересчур короткий срок, чтобы Украина успела подготовиться к членству в европейских клубах для государств. В экономическом плане страна находится в катастрофическом состоянии – ей не хватает золотовалютных резервов, у нее практически нет международного конкурентоспособного бизнеса, мало природных ресурсов для экспорта, и ей до сих пор управляют коррумпированные, неумелые политики. В течение нескольких месяцев ярые защитники Украины безуспешно призывают к радикальной дерегуляции. На прошлой неделе Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона, который давно болеет за европейскую Украину, сказал следующее о коалиционном соглашении, недавно подписанном поевропейскими украинскими партиями, которые вместе формируют большинство в новом парламенте:

Проект коалиционного соглашения напомнил мне речь Леонида Брежнева на 26-м съезде Компартии Советского Союза в 1981 г. Это не программа реформ, а бюрократический советский документ старого образца, который должен сохранить старую систему. Такой консервативный документ никогда не приведет к реформам. В нем нет изъявления воли и нет описания стратегии.

В военном плане в Украине также полный беспорядок. В июне Порошенко пообещал положить конец конфликту в восточной Украине в течение недели. В августе по украинской армии и разнородным добровольческим батальонам нанес сильный удар небольшой контингент российских воздушно-десантных войск, заставив украинские власти согласиться на унизительное и шаткое перемирие с пророссийскими боевиками.

Евросоюзу нужна Украина точно так же, как еще одна Греция, и НАТО могло бы принять Грузию, у которой похожая история борьбы с Россией. Утверждения Порошенко о том, что у него есть шестилетний план для того, чтобы удовлетворить требования ЕС и НАТО для вступления Украины, кажутся неправдоподобными. Тем не менее, чудеса случаются, и Украина, безусловно, должна получить шанс после того как она пропустила все возможности за 23 года независимости.

Лидеры некоторых постсоветских стран, которые уже добились членства, четко понимают, что было бы неправильно погасить энтузиазм Порошенко, и что стоит попробовать. Если он этого не сделает, Украина будет и дальше оставаться в подвешенном состоянии между Европой и Россией. Ответ президента Литвы Дали Грибаускайте во время совместной пресс-конференции с Порошенко был обнадеживающим: «Вы должны работать, вам необходимо сделать много подготовительной работы, это не простой процесс. Зачем вам это надо? Потому что любая страна, которая прилагает усилия и осуществляет реформы, будет отвечать требованиям для членства в НАТО».

Тем не менее, далеко не все в ЕС поддерживают Грибаускайте. Она недавно назвала Россию «террористическим государством», а Москва ответила на это необъявленной таможенной блокадой Литвы. Основные члены ЕС и НАТО опасаются такого радикального противостояния, поэтому они не особо хотят, чтобы в случае с Украиной все-таки произошло чудо, с которым им в итоге пришлось бы как-то справляться.

«Я предполагаю партнерские отношения между Украиной и НАТО, но не членство», – недавно сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью журналу Der Spiegel. Он добавил: «Сегодня бессмысленно рассуждать о членстве Украины в ЕС в отдаленном будущем».

Но что если Грибаускайте и те, кто согласны с ней в Польше, Латвии и Эстонии, все-таки правы? Салли Пейнтер, бывший консультант по внешнеполитическим вопросам, утверждал в своей недавней статье, что Запад не должен слишком строго относиться к тем, кто стремиться вступить в Альянс и выйти из сферы влияния России. Ничего страшного в том, что такие политики, как свергнутый президент Украины Виктор Янукович или бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не довели реформы до конца. Запад должен был оценить их намерения и открыть для них двери в свои клубы для избранных:

Когда дело доходит до необходимых реформ, западные лидеры слишком часто настаивают на том, что все должно быть идеально, а не просто хорошо, ослабляя тем самым лидеров, которых они должны поддерживать в этом процессе. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение проевропейских сил, политики должны поддерживать прогресс, который уже был достигнут, и местных лидеров, от которых он зависит.

Хотя я считаю, что принимать демагогию вместо настоящих экономических и политических реформ было бы явным лицемерием по отношению к странам, которые на самом деле прилагали усилия, чтобы избавиться от своего коммунистического прошлого, Пейнтер все же прав. Если Запад будет говорить Украине, что ее усилия тщетны, если западные лидеры будут неодобрительно хмуриться, когда Украина будет спотыкаться, а иногда и делать шаг назад, президент России Владимир Путин, в конечном итоге, получит то, чего он хочет, и Украина забудет о своих европейских устремлениях.

В некотором смысле, это то, что произошло с Россией в 90-е годы. Кто знает, возможно, у нее было бы больше желания провести реформы – как это сделала Германия после Второй мировой войны – если бы Запад предложил ей что-то вроде Плана Маршалла, а не смотрел на нее с опаской и скептицизмом. Возможно, эту ошибку можно исправить в случае с Украиной, показав пример россиянам, которые сейчас не видят альтернативы Путину. Это рискованная стратегия, но только ее можно назвать морально приемлемой, если западные лидеры действительно отвергают политику умиротворения Путина, как они утверждают.

Если Запад примет эту стратегию, ему надо будет изучить и откорректировать планы Порошенко, а также предоставлять Украине обильную, но строго контролируемую помощь во время переходного периода. Западным лидерам также надо будет публично поддержать стремления Украины, вместо того чтобы охлаждать пыл украинских властей.