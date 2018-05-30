Аваков назвал покушение на убийство Бабченко попыткой дестабилизации украинского общества

Сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о подготовке убийства Бабченко, и приняли решение о проведении оперативной комбинации.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что покушение на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко - это попытка дестабилизировать украинское общество.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом Аваков сказал, комментируя спецоперацию украинских спецслужб.

«Предотвращение покушения на журналиста Бабченко в Киеве - не только иллюстрация отличной работы лично председателя СБУ Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и Генпрокуратуры, но и четкий ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России», - отметил министр.

В полиции напомнили, что 29 мая на линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.

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Впоследствии правоохранители сообщили, что от полученного ранения в спину потерпевший, гражданин РФ, 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов Аркадий Бабченко скончался.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Грицак сообщил, что Бабченко жив, СБУ провела спецоперацию под максимальной защитой.

По его словам, сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о подготовке убийства Бабченко, и приняли решение о проведении оперативной комбинации.

"Благодаря спецоперации нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого позорного и циничного преступления. Сотрудники СБУ получили заблаговременно информацию о том, что готовится террористический акт, готовится убийство гражданина РФ Аркадия Бабченко. Мы вышли на людей, которые владели этой информацией, и, в соответствии с законодательством Украины, установили с ними конфиденциальное сотрудничество, и они помогли нам предотвратить это убийство, этот террористический акт. Было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины", - сказал Грицак.