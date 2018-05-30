Amnesty International: убийство Бабченко не должно остаться безнаказанным

По мнению директора Amnesty International Украина, украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российских властей.

Директор правозащитной организации Amnesty International Украина Оксана Покальчук отмечает, что убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко не должно остаться безнаказанным.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Ужасное убийство Аркадия Бабченко не должно остаться безнаказанным. Украинские власти не должны останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности», - сказала Покальчук.

По ее словам, украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российских властей. А также эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями.

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«В последние годы мы потеряли много отважных людей, которые критиковали власть как в России, так и в Украине. Убийство Аркадия Бабченко является очередным звеном в цепи насилия, которая уже унесла жизнь Павла Шеремета в 2016 году», - добавили в Amnesty International.

Покальчук отметила, что лица, совершившие эти преступления, до сих пор не были привлечены к ответственности или даже не идентифицированы, что подрывает доверие к способности украинской власти противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.