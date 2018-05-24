Порошенко о следствии по MH17: удалось установить "прописку" "Бука"-убийцы

Президент уверяет, что Украина сделает все возможное, чтобы действия России получили надлежащую оценку в Международном суде ООН.

Президент Петр Порошенко надеется, что в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против лиц, причастных к сбиванию самолета рейса МН-17.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, он отметил, что сегодня Совместная группа по вопросам расследования сбивания самолета «Малайзийских авиалиний» представила дополнительные доказательства поставки из России противовоздушного комплекса, с помощью которого был сбит самолет.

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«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов, при содействии партнерских служб из ряда других стран, удалось установить «прописку» «Бука»-убийцы: 53-я Курская зенитно-ракетная бригада вооруженных сил РФ», - подчеркнул Порошенко.

«Есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против лиц, причастных к сбиванию самолета», - добавил президент.

Порошенко заверил, что Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия России как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном суде ООН в рамках рассмотрения дела, которое было инициировано украинской стороной в начале прошлого года. «Зло будет наказано, а справедливость - восстановлена», - подчеркнул президент.

Как сообщила 24 мая Международная следственная группа, зенитно-ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.