Порошенко о следствии по MH17: удалось установить "прописку" "Бука"-убийцы
Президент Петр Порошенко надеется, что в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против лиц, причастных к сбиванию самолета рейса МН-17.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, он отметил, что сегодня Совместная группа по вопросам расследования сбивания самолета «Малайзийских авиалиний» представила дополнительные доказательства поставки из России противовоздушного комплекса, с помощью которого был сбит самолет.
Читайте также"Бук", сбивший МН17 в Донецкой области, стоял на вооружении ВС России - Генпрокуратура
«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов, при содействии партнерских служб из ряда других стран, удалось установить «прописку» «Бука»-убийцы: 53-я Курская зенитно-ракетная бригада вооруженных сил РФ», - подчеркнул Порошенко.
«Есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против лиц, причастных к сбиванию самолета», - добавил президент.
Порошенко заверил, что Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия России как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном суде ООН в рамках рассмотрения дела, которое было инициировано украинской стороной в начале прошлого года. «Зло будет наказано, а справедливость - восстановлена», - подчеркнул президент.
Как сообщила 24 мая Международная следственная группа, зенитно-ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.