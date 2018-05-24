На юго-востоке страны наиболее сильны позиции Новинского - эксперт

Эксперт отмечает, что на сегодня функции публичных представителей партии чаще всего выполняют Бойко, Новинский и Вилкул.

Несмотря на постоянные слухи о внутреннем расколе, в ОппоБлоке до сих пор удавалось удержать ситуацию, не доводя конфликт до открытых форм противостояния.

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«Дивное заявление С. Левочкина в минувший понедельник о едином кандидате от Юго-востока в качестве, которого он назвал Ю. Бойко может дорого обойтись ОппоБлоку. В ОппоБлоке происходят серьезные внутренние процессы. Факт конкуренции внутрипартийных групп общеизвестен», пишет на свой странице в Фейсбук политический эксперт Андрей Золотарев.

Тем не менее, он считает, что несмотря на постоянные слухи о внутреннем расколе, в ОппоБлоке до сих пор удавалось удержать ситуацию, не доводя конфликт до открытых форм противостояния. «Очевидно, в силу понимания того, что этот раскол будет иметь непреодолимые негативные последствия. Однако такого рода заявления могут нарушить хрупкий баланс. Противоречия во фракции уже привели к выходам депутатов из ОппоБлока. И теперь такие персонажи, как Рабинович «откусывают» немалый кусок электората юго-востока, который по факту уже не является электоральным монополистом в этом регионе», уверен эксперт.

Золотарев отмечает, что сегодня функции публичных представителей партии чаще всего выполняют Бойко, Новинский и Вилкул. По жанру выступлений Бойко позиционируется в роли степенного фундаментального критика, Новинский и Вилкул берут на себя роль радикальных критиков политики власти.

Эксперт выражает мнение, что «в региональном разрезе электорат ОппоБлока – это преимущественно жители Южного и Восточного регионов, здесь сильнее позиции Новинского, Вилкула. Не стоит сбрасывать и поддержку Новинского в кругах УПЦ. Да и на сегодняшний день большинство организаций партии в регионах вряд ли поддержат тезис о том, что единый кандидат уже определён. Для ОппоБлока уже само выяснение отношений на подступах к кампании чревато колоссальными репутационными издержками. Можно ли избежать этого? Инструмент выхода из такого рода проблемных ситуаций давно существует – это праймериз внутрипартийные выборы, результат которых укажет на того самого «единого кандидата».