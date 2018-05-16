Прокуратура завтра утром направит в суд ходатайство об аресте Вышинского

Руководитель РИА «Новости Украина» будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Прокуратура завтра утром направит в суд Херсона ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста руководителю российского информационного агентства РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

"Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении государственной измены руководителю РИА «Новости Украина» будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая», - написала Сарган.

"Также в суд будет доставлен подозреваемый для избрания меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на аресте», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский при участии еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.