Россия использовала Фарион для обострения ситуации на Донбассе – эксперт

Об этом организатор Луганского Евромайдана Сергей Иванов заявил на заседании круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

“Сегодня в “Свободе” есть много порядочных людей, которые помогли нам с законом о люстрации. Но есть и такие, как товарищ Фарион, - провокаторы. Я неслучайно называю ее товарищем, поскольку коммунистов бывших не бывает. Этот человек сознательно спровоцировала ситуацию, и это привело к необратимым последствиям. Я утверждаю, что этот закон был подан в парламент благодаря спецоперации российских спецслужб, потому что лучшего повода за то, чтобы вывезти тысячи люмпенов и дать им повод что-то защищать, придумать было трудно”, - отметил Иванов.

Читайте такжеФарион обозвала "рабами" избирателей своего округаКроме того, он добавил, что Донбасс является достаточно аполитичным регионом, и если бы ситуацию там не подстрекали политики, то местные жители не вышли бы на улицы против центральной власти.

“На самом деле Донбасс глубоко аполитичен, и революция 2004 года это доказала: сменился президент, ну и что? Поменяли губернатора, судей. Но зарплату платят, хлеб есть. Все хорошо. А сейчас мы видели, что кровопролитие сознательно было инспирировано", - заявил активист.

Справка УНИАН. Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2013 года. Он предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики.

Однако тогдашний и.о. президента Украины, председатель ВР Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.

Осенью этого года Конституционный Суд Украины открыл производство относительно соответствия Конституции закона «Об основах государственной языковой политики».