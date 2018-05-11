Меркель позвонила Путину: говорили и об Украине

Отмечается, что разговор состоялся 11 мая по инициативе немецкой стороны.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили Сирию и Украину и договорились активизировать работу в "нормандском формате".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся 11 мая по инициативе немецкой стороны.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Договорились активизировать работу в "нормандском формате"", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Меркель проинформировала Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая с президентом Украины Петром Порошенко.

"Затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочего визита Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий после одностороннего выхода из него США.