План Путина "военной прогулки" в Киев сейчас невозможен - Луценко

Генпрокурор отмечает, что успешная Украина является смертельным для Российской империи примером, поэтому Россия и воюет с целью "обескровливания" Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что план президента России Владимира Путина осуществить "военную прогулку" в Киев сейчас невозможен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" проекта "Острог FORUM-2018" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге (Ривненская область).

"Сегодня украинская армия в совершенно другом состоянии. План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины и ее войска, всего народа", - подчеркнул генпрокурор.

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Луценко также подчеркнул, что не надо думать, что Путин "хочет Крым или Донбасс" или "хочет защищать так называемых русскоязычных".

"Не думайте, что он хочет каким-то образом влиять на ситуацию в восточной Украине. Задача Путина - не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи. Как только часть Российской империи убедится, что самостоятельная, независимая в полном смысле этого слова Украина живет лучше ... на этом закончится и эта империя, как и все предыдущие во все тысячелетия до этого", - сказал Луценко и добавил, что Россия воюет на "обескровливание" Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что Донбасс будет освобожден путем дипломатических, экономических и других мирных методов.

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